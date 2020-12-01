عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

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حددت لجنة التسويق بالنادي الأهلي، موعد ظهور قميص الفريق الأول لكرة القدم، الجديد بعدما تم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.



ومن المنتظر أن يكون قميص الأهلي الجديد، مزود بالنجمة التاسعة التي حصل عليها أمام الزمالك، غريمه التقليدي في المباراة النهائية.



وأكدت لجنة التسويق، أن المارد الأحمر سيظهر بالتيشيرت الجديد له والذي سيشهد وجود النجمة التاسعة بداية من انطلاق الموسم الجديد.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد ببطولة الدوري العام، والتي مُحدد لها في الحادي عشر من الشهر الجاري، والذي يحمل لقبه الأهلي بالموسم الماضي.



كما يدرس النادي مع الشركة الراعية، تخصيص قمصان خاصة للاعبين وللفريق، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى فبراير المقبل.