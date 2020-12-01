التحقيق مع 3 أطباء تغيبوا عن العمل بمركز لصحة الأسرة ببني سويف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، ان لجنة تفتيشية من الوحدة المحلية قامت بالتفتيش على مركز صحة الاسرة وإكتشفوا غياب 4 من بينهم 3 أطباء وتم إحالة الموضوع الى الشؤون القانونية.

وأضاف انه بناء على توجيهات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، تم توريد 72 طنا من القمامة الى مصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا، حيث قامت الوحدات المحلية برفع القمامة من الشوارع على مدار 24 ساعة الماضية.

وتم كسح مياه من غرفة تفتيش بقرية ببني منين وإصلاح عطل بخط المياه وصيانة كشافات الإنارة بقرية الفنت الغربية واصلاح وصيانة بيارة شفط المياه الجوفية بقرية ابسوج واصلاح وصيانة كشافات الانارة بعزبة "راجي الغربية".

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