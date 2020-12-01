أمين عام مجلس الدولة : انجزنا ٩٧ ٪؜ من القضايا بخطة الإنجاز

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، والمتحدث الرسمى، في بيان صحفي، خلال إحتفالية يوم الوفاء، التى نظمها مجلس الدولة، أنه بخصوص ملف الإنجاز للقسم القضائي للمجلس للعام القضائي 2019_2020، وبرغم التحديات التي صادفها خلال العام المصاحب لفيروس كورونا المستجد وإتخاذ إجراءات إحترازية صارمه لمنع انتشاره وتأجيل انعقاد الجلسات في المحاكم والدوائر في جميع مقار وفروع مجلس الدولة اعتبارا من 16_3_2020، وحتي عودة انعقادها بشكل جزئي وتدريجي اعتبارا من 9_5_2020، صم بشكل كامل اعتبارا من 6_7_2020، كانت هناك العديد من التحديات.

وأضاف، أن رغم هذا التحدي فإن مجلس الدولة أنجز (1954965)، قضية خلال العام القضائي المنقضي وهو ما يمثل نسبة ٩٧.٦% من عدد القضايا التي كان متوقعًا إنجازها وفقا لخطة الإنجاز العامة التي اعتمدها رئيس مجلس الدولة في مستهل العام القضائي والبالغ عددها (2003506) قضية،كما أن إنجاز القسم القضائي خلال العام القضائي 2019_2020، زاد بواقع (279310) قضية عن إنجاز القسم في العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز العضو من 825قضية إلي 997قضية.


وكان العام القضائي السابق، وبحق هو عام الإنجاز بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت نسبة إنجازها 82،3%، كما أن هيئة مفوضي الدولة التي تضم جل شباب مجلس الدولة بلغت نسبة الإنجاز فيها 84% وهو إنجاز رائع وغير مسبوق.


وعلي صعيد قسمي الفتوي والتشريع، فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، قد إنجزت في العام القضائي 2019_2020، عدد (811) موضوع، مقابل 277موضوع،فقط في العام السابق2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز عضو المكتب الفني للجمعية من 15 موضوع ل51 موضوعًا.

كما أن قسم التشريع قام بمراجعة عدد 176تشريعا في العام القضائي 2019_2020، وبنسبة إنجاز 97،8% مقابل 164تشريعا في العام السابق 2018_2019.


وعلي صعيد ملف تحصيل الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية فإن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة المُشكلة حديثًا في العام القضائي 20192020، قد تمكنت من تحصيل مبلغ مقدارة (231.014.018) جنيها، خلال العام المشار إليه مقابل مبلغ (68،525،523) جنيها خلال العام القضائي السابق بنسبة زيادة مقدارها 337%.


ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

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