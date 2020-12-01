حلم طال انتظاره.. رئيس مدينة رأس غارب يوقع عقود توصيل الغاز الطبيعي

Advertisements

وقع اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة على عقود توصيل الغاز لطبيعى للمناطق، لعدد من المناطق بالمدينة وهى( خور رحمى – السقاله – ال 30 مسكن ) بعد تصديق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على طلب المدينة ورفع المعاناه عن المواطنين.





حضر توقيع العقود المهندس نصر خليفه مساعد العضو المنتدب لشركة سيتى جاز، والمهندس خالد الكومى مسئول الشركة براس غارب.



ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة،انه جارى العمل على توصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنطقة الايمان ومنطقة الشباب وسيتم البدء فى اعمال توصيل الغاز لمنطقة التلفزيون غدا على ان يتم العمل بباقى المناطق بالتتابع وهى ( تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد – تقسيم الشركة العامه إمتداد الايمان – خور رحمى – السقاله – ال 30 مسكن ).