كشف ملابسات سرقة إحدى المدارس بالإسماعيلية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية بإكتشاف سرقة (عدد 10شاشات كمبيوتر - 2 جهاز ماسح ضوئى - 8كيبورد - 3 سماعات أذن - 2 كاميرا مراقبة - 3 كاسيت) من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الهارب عقب تسلق سور المدرسة وكسر باب غرفة المعمل.. وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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