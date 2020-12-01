نصائح مهمة لا تغفليها عند التقاط الصور

هناك مجموعة من النصائح التي لا يجب أن تغفليها عند إلتقاط الصور، لتبدين بمظهر جيد مثل عارضات الأزياء، وخاصة إذا كنت من المهووسين بمواقع التواصل الإجتماعي، وفقاً لموقع theeverygirl.





- دربي نفسك أكثر من مرة أمام المرأة لتحصلي على الزاوية المناسبة عند التصوير وتصبحي كالمحترفات في هذا المجال.





- حاولي القيام بالتصوير في منطقة بها حركة ناس أقل أولاً، لاكتساب الثقة والتعود على الأجواء الجديدة وبعد ذلك يمكنك بسهولة إلتقاط التصوير في أماكن مليئة بالناس، فالثقة أهم شيء إذا كنت ترغبين في إلتقاط صور كالمحترفات لنفسك.





- تحركي واضحكي لكي تظهر صورك طبيعية ومرحة وتحصلين على صور أفضل، وابتسمي بعينيك وفمك كثيرا.





- إن لمس الشعر حركة طبيعية نقوم بها جميعاً، لذا يبدو الأمر منعشاً وجذاباً في الصورة هي طرق سهلة لمنح يديك شيئاً لتفعله وتساعدك على أن تبدو الصورة أكثر طبيعية.





- تحدثي مع المصور واطلبي منه ما تريدين في حالة كان هناك مصور محترف يقوم بتصويرك للحصول على صور أفضل.