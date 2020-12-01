"الشرقية للدخان" تشتري 280 ألف أسهم خزينة لدعم السهم بالسوق

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:04 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة الشرقية للدخان بعملية شراء جديدة لنحو 280 ألف سهم خزينة جديدة بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

ونفذت الشرقية للدخان الخميس الماضى عملية شراء لنحو 5 ملايين سهم خزينة جديدة بعد اقرار خطة تكميلية لشراء كمية ضخمة.

ووافق مجلس إدارة الشرقية للدخان بجلسة 24 نوفمبرالماضي على خطة جديدة مكملة لشراء 20.47 مليون سهم خزينة لدعم سعر السهم فى السوق.

ومن المقرر شراء تلك الكمية خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 25 نوفمبر وتنتهى 24 فبراير القادم.


وأعلنت الشركة فى أبريل الماضى عن شراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

كما أعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى، خطة لشراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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