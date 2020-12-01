لفتة رائعة لأوباميانج مع طفلة مريضة

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الثلاثاء عن لفتة إنسانية رائعة قام بها الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي.









ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أوباميانج تبرع بألفي جنيه إسترليني لطفلة تبلغ 4 سنوات مصابة بمرض نادر.





وأشارت إلى أن الطفلة (إيفي هايوارد) تعاني من اضطراب غير معروف في النمو، لم يستطع الأطباء تشخصيه حتى الآن، مما يجعلها غير قادرة على الجلوس أو التحدث أو تناول الطعام بمفردها.





وأوضحت أن عائلة إيفي قامت بمحاولة لجمع الأموال، عبر موقع متخصص في التبرعات، لدفع تكاليف العلاج المقدر بـ5 آلاف إسترليني.



