اسعار الذهب تسجل اليوم الثلاثاء 12-1-2020 ارتفاعات قوية بعد أيام من التراجعات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:03 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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زاد سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 قيمة 6 جنيه دفعة واحدة بعد سلسلة من التراجعات حققها خلال تعاملات الأيام الماضية.


أسعار الذهب ترتفع اليوم الثلاثاء 1-12-2020 :

 

وارتفع سعر جرام الذهب  عيار 21  إلى 783 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا.

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