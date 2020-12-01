أهلي جدة يفكر في تجديد عقد عمر السومة قبل يناير

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن بدأ إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم بالتفكير في ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في يناير المقبل.





وأوضحت صحيفة"الاقتصادية" السعودية، أن إدارة الأهلي فتحت خطوط التواصل مع اللاعب، حيث ستقدم له عرضا شفهيا، قبل تقديم ملف كامل عن الفترة المقبلة للاعب مع الفريق في حال جدد تعاقده، مع إضافة بعض المميزات إلى عقده الجديد.





وتابعت الصحيفة أن إدارة الأهلي حريصة على الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، خاصة وأنه يشكل عنصرا هاما في القوة الهجومية للأهلي.





وكان السومة قد سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على الفيصلي 2 /1، يوم الأحد الماضي، ليصل إلى الهدف رقم 126 له مع الفريق.





وكان المهاجم السوري قد انضم إلى الأهلي قادما من فريق القادسية الكويتي عام 2014، حيث سجل 126 هدفا في 135 مباراة.





ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة خلف الشباب والهلال صاحبي المركز الأول والثاني في الترتيب.



