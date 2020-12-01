(برقم البطاقة) اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 دفعة ديسمبر 500 جنيه كافة المحافظات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:02 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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(برقم البطاقة) اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 دفعة ديسمبر 500 جنيه كافة المحافظات

كٌشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 دفعة ديسمبر 500 جنيه من قبل وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية، وذلك بعدما تأكد الانتهاء من عملية حصر أسماء المستفيدين وتحديد المستحقين لصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة خلال الشهر الجاري بناءً على التعليمات التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تلزم الدولة المصرية بصرف دفعات جديدة من مبادرة عمال اليومية والمقدرة بنحو 500 جنيه للدفعة الواحدة لكل المتضررين من إجراءات مواجهة فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020
أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي لها بأن البدء في صرف مستحقات مبادرة عمال اليومية 2020 في جميع المحافظات سيكون من خلال مكاتب البريد المختلفة أو عبر ماكينات الصراف الآلي، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن أعداد المستفيدين من المنحة، وهل هناك حد أقصى لعدد المستحقين لصرف المبالغ المالية ضمن منحة العمالة الغير منتظمة خلال العام الجاري؟.

تلك التساؤلات أجاب عنها بيان وزارة القوى العاملة والوزير الدكتور محمد سعفان، والذي أكد بأن مبادرة عمال اليومية أو منحة العمالة هي مبادرة رئاسية يتم صرفها لكل المستحقين مهما بلغ عددهم، مشددًا على كون عمليات صرف المستحقات ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.

استعلام منحة العمالة الدفعة الرابعة 2020
ذكرت تقارير رسمية بأن وزارة القوى العاملة العاملة أكدت بأنها ستقوم بإرسال رسالة نصية من خلال رقم 2030 والتابع لمجلس الوزراء إلى أرقام الهواتف المحمولة للمستفيدين من دفعة منحة العمالة غير المنتظمة ديسمبر 2020، وهذا بهدف إطلاعهم بكافة التفاصيل التي تخص مواعيد صرف الدفعة الجديدة وأماكن الصرف.

وكانت الحكومة المصرية قد شددت على كون الجهة الوحيدة المسموح لها بصرف مستحقات منحة العمالة هي موقع وزارة القوى العاملة والذي يمكن للجميع الدخول عليه من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيسبوك والموثوقة باللون الأزرق.

(برقم البطاقة) اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 دفعة ديسمبر 500 جنيه كافة المحافظات

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