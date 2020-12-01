بيراميدز يعلن عن قائمة الفريق الإفريقية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن نادي بيراميدز عن قائمته الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.

وجاءت القائمة المختارة ٢٩ لاعبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن .

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه 

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد  - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - جون أنطوي

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