مجلس جنوب الوادي بقنا يناقش قضايا الجودة لكليات الجامعة

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قام مجلس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بدعوة الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، لعرض ومناقشة قضايا الجودة بالجامعة على مجلس الجامعة حيث قام مدير المركز بتوجيه الشكر الى رئيس الجامعة، ومجلس الجامعة لدعمهم وموافقتهم على عرض ومناقشة موضوعات الجودة على مجلس الجامعة ما يربط بين متخذ القرار ومسئولي الجودة.



وقدم مدير المركز تقرير زيارة المراجعة الداخلية التي قام بها المركز لمراجعة ملفات الاعتماد الخاصة بكلية الطب بالجامعة مثنيًا على الممارسات المتميزة لإدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب بالكلية لرفع مستويات جودة الأداء بالكلية وتأهيلها للاعتماد.



وأوضح أيضًا استعدادات الجامعة لاستقبال زيارة اعتماد كلية التربية النوعية بقنا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة 27 12 2020 وحتى 412021م، وبدء المركز لأنشطة المراجعة الداخلية للكلية وإجراء زيارة محاكاة للكلية للمساهمة في رفع جاهزيتها للتأهل للاعتماد، وقد أثنى مدير المركز على ما تبذله إدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب بالكلية من أنشطة فاعلة لرفع مستويات جودة الأداء بالكلية وتأهيلها للاعتماد.



وفى ناحية اخرى قدم توضيحًا لاستعداد كليتي التمريض والعلوم لاستقبال زيارات المراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



ووجه مدير مركز الجودة الدعوة لجميع كليات الجامعة للنهوض بمستويات جودة الأداء الفعلية بها وعرض استعداد المركز وجاهزيته لتقديم الدعم الفني لجميع الكليات لتأهيلها للاعتماد.