فايزر وبيونتيك تتقدمان بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تقدمت شركتا فايزر الأمريكية، وبيونتيك الألمانية، اليوم الثلاثاء، بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن شركة "فايزر"، أكدت، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا.

 

قالت شركة فايزر، إن لقاحها استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ"، مضيفة أنه تخطط لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.

 

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية، بلغ تحليل الفعالية النهائية للقاح 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.

 

ولفت شركة فايزر، إلى أن اللقاح سجل فعالية بنسبة 94 في المئة في الفئة العمرية التي تزيد أعمارها عن 65 عاما، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة.

 

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