لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف تحت إشراف الدكتورمحمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف دورة لتدريب تمريض مستشفى صدر بنى سويف على جهاز التنفس الصناعي وذلك تمهيدا لتشغيل العناية المركزة لمستشفى صدر بنى سويف، ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف فى بيان له انه تم التدريب بمشاركة بين ادارات التمريض والجودة ومكافحة العدوى والإدارة العامة لتمريض الرعاية العلاجية، مشيرا إلى أنه قام بالتدريب د.عمر الخواجة إستشاري الرعاية المركزة مدير مستشفى سمسطا المركزى.

من ناحية أخرى أختتمت فعاليات الدورة التدريبية لأخصائي العلاج الطبيعى "كورس عن الطرق التقييمية والعلاجية الحديثة لمفصل الكتف" وذلك لـ١٦ أخصائي علاج طبيعى على مستوى إدارات المديرية حاضر بالدورة دكتور حسام البدرى أخصائى العلاج الطبيعى ومحاضر معتمد من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقري والمفاصل "نيوزيلاندا"، ممارس معتمد لاصقة الكينيزيو "هولندا" ممارس معتمد من مؤسسة الكاينيتك كنترول "بريطانيا" وبحضور الدكتوره شيماء حجاج مدير إدارة العلاج الطبيعي.
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)
لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض مستشفى "صدر بني سويف" على جهاز التنفس الصناعي (صور)

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