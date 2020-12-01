خالد زكي يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج "واحد من الناس".. الجمعة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني .

كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، و يطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية .

و يكشف زكى عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى .

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة

أخبار تهمك

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على وجهة رونالدو في حال رحيله عن يوفنتوس

منذ نصف ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 م

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

11:22 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

07:50 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!