خالد زكي يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج "واحد من الناس".. الجمعة

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في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني .



كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، و يطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية .



و يكشف زكى عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى .



يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة