تعرف على وجهة رونالدو في حال رحيله عن يوفنتوس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، حال الرحيل عن البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.


ويسعى يوفنتوس للتخلص من النجم البرتغالي خلال الفترة المقبلة، بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب.
وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك إمكانية بين يوفنتوس وبايرن ميونيخ في عقد صفقة تبادلية قوية بين الناديين خلال الفترة المقبلة.


وتابعت التقارير، أن الصفقة سيتم بمقتضاها انتقال رونالدو إلى بايرن ميونيخ، مقابل الاستغناء عن خافي مارتينيز لاعب خط وسط العملاق البافاري.


وارتبط إسم كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى إمكانية العودة لريال مدريد.

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