أوقاف بني سويف تختتم ندوة "التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى" (صور)

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اختتمت اليوم فاعليات الندوات التثقيفية حول التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى التى تنظمها مديرية الأوقاف ببنى سويف بمسجد عمربن عبدالعزيز تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والتى استمرت 5 أيام وشارك بها أكثر من الف مشارك من الائمة والإداريين بالاوقاف ببنى سويف.



وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف أن الحملة تهدف إلى توعية الائمة والدعاة والإداريين بالاستخدام الراشد للفضاء الالكترونى وتوعيتهم بأدوات حروب الاجيال لدعم مواجهتهم للضلالات والفكر الهدام.



من جانبة حذر محمد سعد مدير مركز الإعلام من الاستخدام السيئ والغير منضبط للتكنولوجيا حيث تعد الاداة الأقوى فى حروب الاجيال التى تسعى التدمير الذاتى للأفراد والدول ببث الفرقة والتشكيك وضرب القدوة والمؤسسات وزعزعة الاستقرار وصولا لتقسيم الأوطان ليكون فريسة سهلة لكل مغتصب.



وتحدث الشيخ الحسينى عبدالسلام مدير الدعوة عن قيم واخلاقيات الإسلام فى التعامل موضحا أن رسولنا النموذج والقدوة مدحه ربه" وانك لعلى خلق عظيم " وأن رسالة الاسلام هى الخاتمة وأن الائمة دورهم الإرشاد والتوعية والتوضيح لصحيح الدين



إدارة الجلسة الشيخ مصطفى كمال صبحى مدير الإرشاد الدينى وشارك بالتوعية مديرة المساجد الحكومية والأهلية والدعوة وشارك بالتصوير والتوثيق ايمن اسحق عبداللطيف بمديرية الاوقاف.

