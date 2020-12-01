رئيس جهاز مدينة بدر: 3.2 مليار جنيه استثمارات لإنشاء وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الأدارية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بمشروع الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه بمدينة بدر،  بعدد  9024 وحدة سكنية  (376 عمارة) بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنية.

 

واستهل المهندس عمار مندور، جولته بتفقد أعمال الأسفلت والطرق التى تتم بالمشروع، وكذا أعمال التشطيبات للوحدات الجارى تنفيذها بعددٍ من العمارات، كما شدد على الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقا لما تم الاتفاق عليه بآخر اجتماعٍ تم عقده بمقر الجهاز.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 92 %،   ونسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف 92 %، وأعمال الكهرباء 67%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 51%،  ونسبة تنفيذ أعمال الغاز وصلت إلى 70%، ومن المقرر تجهيز الوحدات للتسليم مع بداية العام الجديد.

 

وأكد المهندس عمار مندور، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من مشروعات.

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مدينة بدر جوله تفقديه جهاز مدينة بدر

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