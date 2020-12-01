كيف تتابع الداخلية والتنمية المحلية تطبيق مواعيد إغلاق المحال؟

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى الدولة المصرية لتحقيق الانضباط العام في كل المجالات، حيث استهلتها بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات والمولات التجارية، بمتابعة حاسمة من وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن متابعة وزارتي الداخلية والتنمية المحلية لقرار تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال التجارية.

تطبيق مواعيد المحال التجارية
يبدأ تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

إجراءات قانونية
وعلى الفور، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وتنسق المحافظات مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين. 

تفتيش الداخلية
أما دور اللجان التابعة لوزارة الداخلية، يكون بالتفتيش وتطبيق عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار كتابي وإذا تكرر الأمر خلال 15 يوما يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا من خلال إذن كتابي من الهيئة المسئولة في الحي الذي توجد به المنشأة وإذا تكرر يتم سحب التراخيص وفقا للقانون 154 الصادر في عام 2019.

تحددت مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال فترة الصيف والعاشرة مساءً في الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشر مساءً في الشتاء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.

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