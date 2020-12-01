تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
نجحت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية في اعدام 2 طن أغذية في حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

وكانت قامت الحملات بالمرور على ٢٨٠ منشأة وتحرير ٢٠٠محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق ١٠٠منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام ١٦٩٥كيلو أغذية متنوعة وكذلك ٤٢٠ لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال ٣٩٥عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص. وتم ضبط ٣٢٥٠٠ كيلو اغذيه متنوعة.

وشدد الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.


جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة هاله زايد وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية
تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية

أخبار تهمك

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!