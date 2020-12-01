تفاصيل إعدام 2 طن عصائر وألبان في حملات صحية بالدقهلية

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نجحت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية في اعدام 2 طن أغذية في حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.



وكانت قامت الحملات بالمرور على ٢٨٠ منشأة وتحرير ٢٠٠محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق ١٠٠منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.



كما تم خلال هذه الحملات إعدام ١٦٩٥كيلو أغذية متنوعة وكذلك ٤٢٠ لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال ٣٩٥عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص. وتم ضبط ٣٢٥٠٠ كيلو اغذيه متنوعة.



وشدد الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.





جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة هاله زايد وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.