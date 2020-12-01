ضبط الموديل والمصور.. تفاصيل التحقيقات في واقعة "جلسة تصوير سقارة"

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تسببت واقعة فتاة فوتو سيشن أهرامات سقارة سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب التصوير بالزى الفرعوني، بدون تصريح وملابس مستفزة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التحقيقات والتحريات الأمنية التي أجريت لضبط فتاة سقارة.



ضبط فتاة سقارة

نجحت قوات الأمن، في إلقاء القبض على الفتاة سلمى السيسي فتاة سيشن سقارة، ومصور السيشن أثناء تواجده في منطقة حلوان.



المتهمين في واقعة سقارة

تحفظت مباحث السياحة والآثار على ٢ من مفتشي وزارة الآثار و٤ من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور.



ويصل عدد المتهمين في الواقعة إلى ٨ بعد ضبط الفتاة والمصور حسام محمد، ويجري استجوابهم جميعا حاليا من قبل الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.



التحريات الأمنية

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، أن الفارق الزمنى بين دخول سلمى الشيمي والمصور وفريق التصوير وخروجهم من مكان التصوير هو 15 دقيقة، حيث رصدت الكاميرات دخولهم وخروجهم بعد ربع ساعة.



تصوير بدون تصريح

وتواجه الفتاة تهمة التصوير بدون تصريح، حيث ينص قانون الآثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الأثرية، وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم البالغ قدرها ٥ آلاف جنيه.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.



وتسببت جلسة تصوير لفتاة اسمها سلمى الشيمي، أمام هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضب هائل، حيث نشرت جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما كتبت عليها: "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي".



وعقب الضجة الهائلة، أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام إحدى الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها فيما عرف بـ"جلسة تصوير سقارة"، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.

