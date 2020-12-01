الألومنيوم يحل ضيفا علي الإعلاميين بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يحل فريق نادي الألومنيوم بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، في الثانية والنصف من عصر غدا الاربعاء،ضيفا علي نظيره فريق نادي الإعلاميين بقيادة ياسر الكناني المدير الفني للفريق، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

ويعد لقاء الغد من أهم مباريات المجموعة، لاسيما وأن الفريقين يبحثان عن فوز يضمن لهما بقائهما في منطقة المنافسة علي صدارة المجموعة، بعد تعادلهما في الجولة الاولي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراع خاص خارج المستطيل الأخضر بين المديرين الفنيين للفريقين، لاسيما وأن الكناني هو المدير الفني السابق الألومنيوم، وعبد اللطيف هو الذي تولي المهمة خلفا له بناءا علي رغبة الجماهير وإدارة النادي .

يذكر أن فريق الاعلاميين يمتلك نقطة واحدة حصل عليها من التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة الأولى خارج ملعبه أمام فريق تليفونات بني سويف.

فيما يمتلك فريق الالومنيوم نقطة واحدة من التعادل الايجابي على ملعبه أمام فريق الفيوم بهدف لكل فريق

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