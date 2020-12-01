الأرصاد: ارتداء الشتوي أصبح ضرورة.. وعلى قائدي السيارات الحذر (فيديو)

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، والشبورة المائية كانت موجودة عقب الفجر واستمرت حتى الثامنة صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



وناشد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قائدي السيارات الحذر الشديد أثناء فترة تكون الشبورة الصباحية، منوهًا بأننا نشهد درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، والطقس معتدل على شمال البلاد نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة على جنوب البلاد.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن ارتداء الملابس الشتوي أصبح أمر ضروي الأيام القادمة خاصة لمن يتواجد خارج المنازل خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.



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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدل.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).



- شبورة مائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتدد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.