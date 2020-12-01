خالد مرعي مخرجًا لمسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني

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تُشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل يحمل عنوان "قصر النيل"، وهو من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، الذي اقترب من الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى،وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقدات مع باقي الممثلين.



وفي سياق آخر، يًعرض المؤلف محمد سليمان عبد المالك حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، أحمد خليل، يوسف عثمان، نيقولا معوض، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.



والجدير بالذكر أن دنيا الشربينى تقوم حاليًا بتصور مشاهدها الأخيرة في فيلم "ثانية واحدة" مع سوسن بدر، محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، وهو من إخراج أكرم فريد.



