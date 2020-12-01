خالد مرعي مخرجًا لمسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تُشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل يحمل عنوان "قصر النيل"، وهو من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، الذي اقترب من الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى،وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقدات مع باقي الممثلين.

وفي سياق آخر، يًعرض المؤلف محمد سليمان عبد المالك حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، أحمد خليل، يوسف عثمان، نيقولا معوض، وهو من إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

والجدير بالذكر أن دنيا الشربينى تقوم حاليًا بتصور مشاهدها الأخيرة في فيلم "ثانية واحدة" مع سوسن بدر، محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، وهو من إخراج أكرم فريد.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!