أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
اسعار الدواجن في مصر اليوم
اسعار الدواجن في مصر اليوم
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء1-12-2020،  استقرار، وسط ارتفاع المعروض منها وزيادة معدلات الانتاج.

 

أسعار الدواجن اليوم  الثلاثاء 1-12-2020:

سعر كيلو الدواجن البيضاء 18 جنيها أمس، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيها.

سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض استقرت عند 24 جنيها بالمرزعة،  ليصل سعرها إلى المستهلك بين 29 و30 جنيها.

وبلغ  سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 26 و27 جنيها، وتراوح بين 31 و32 جنيها عند اصحاب محلات بيع الدواجن.

رئيس الوزراء يطمئن على مخزون الاستراتيجي من السلع:

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التقى  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التموينى، ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية، التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما للحكومة. 

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