أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2020 .. وتجار الصاغة ينصحون بالشراء

سجلت اسعار الذهب في مصر من مختلف العيارات استقرار اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وسط تراجعات يشهدها المعدن الأصفر منذ الأعلان عن لقاح لفيروس كورونا، شجعت التجار على دعوة المواطنين لشرائه.

وانخفض سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة جنيهين، وكان قد سجل تراجعات بقيمة جنيه واحد في الجرام خلال تعاملات أول الأمس الأحد.

أسعار الذهب في بدية تعاملات اليوم الثلاثاء1-12-2020 :

واستقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-12-2020، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.





التجار التوقيت مناسب للشراء