أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2020 .. وتجار الصاغة ينصحون بالشراء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب في مصر من مختلف العيارات استقرار اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وسط  تراجعات يشهدها المعدن الأصفر  منذ الأعلان عن لقاح لفيروس كورونا، شجعت التجار على دعوة المواطنين لشرائه.

 

وانخفض سعر جرام  الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة جنيهين،  وكان قد سجل تراجعات بقيمة جنيه واحد في الجرام خلال تعاملات  أول الأمس الأحد.

 

 أسعار الذهب في بدية تعاملات اليوم الثلاثاء1-12-2020 :

 واستقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-12-2020، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.


التجار  التوقيت مناسب للشراء 

قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن الذهب هو خزينة وزينة وسعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية وسعر اليوم يحركه الاقتصاد العالمي وحال استقرار الاقتصاد يهبط أسعار الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع نزول سعر الذهب ارتفع سعر البترول فالعلاقة عكسية بين الاستثمار والذهب.

وأضاف رفيق العباسي أن الأسعار بدأت في العودة للمعدلات الطبيعية مع انتعاش الصناعة مشيرا إلى أن السعر الآن مناسب للشراء ومن الممكن أن تزيد الأسعار قليلا.

وأكد رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لا يوجد شيء اسمه ذهب صيني بل هو اكسسوار ولا يمكن إطلاق لفظ ذهب عليه.

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