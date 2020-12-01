مصادر: زعيم كوريا الشمالية وعائلته تلقوا لقاحا لكورونا

قدمت الصين، لقاحًا تجريبيًا ضد فيروس كورونا المستجد للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعائلته، حسبمل كشفت مصادر في المخابرات اليابانية، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدران في المخابرات اليابانية، أن أفراد عائلة كيم وعددا من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح الصيني.

ووفقًا لوكالة رويترز، أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم، وما إذا كان قد ثبت أنه آمن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.