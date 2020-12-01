البنزرتي يستضيف النجم الساحلي في افتتاح الدوري التونسي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
النجم والبنزرتي
النجم والبنزرتي
وكالات
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حدد الاتحاد التونسي الموعد الجديد لبدء منافسات الدوري التونسي الممتاز والذي تقرر أن يكون يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وتم تحديد الموعد الجديد بعد فترة التمديد للقيود المرتبطة بوباء كورونا التي فرضتها الحكومة على مدى ثلاثة أسابيع، وتنتهي الأسبوع المقبل.

ويلتقي في أولى مباريات الجولة الافتتاحية السبت المقبل، الملعب التونسي مع فريق الأولمبي الباجي، الوافد الجديد على الدوري الممتاز، فيما يستضيف النادي البنزرتي فريق النجم الساحلي في مباراة قمة.

وتجري منافسات البطولة المصغرة التي ستجمع 4 فرق من أجل تحديد الفريق المعوض لنادي هلال الشابة بين يومي 6 و13 ديسمبر.

وكان الاتحاد التونسي قرر في وقت سابق تعليق نشاط هلال الشابة في الموسم الكروي 2020-2021 لعدم تقيده بإجراءات التسجيل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الموعد الجديد يظل قابلاً للمراجعة في حال تطورت الأوضاع الصحية في البلاد ووفقاً لقرارات الحكومة.

كما طالب الدولة بمراعاة المصالح المادية والرياضية للأندية التونسية على غرار بقية الدوريات التي تجرى في مختلف بلدان العالم ومنها البلدان المجاورة والتي لها نفس الظروف الوبائية أو أسوأ حالاً من الوضعية التي تعيشها تونس.

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