الطالع الفلكى الثّلاثَاء 1/12/2020..كَانُون التّدْفِئَة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الخامسة و33 دقيقة فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و6 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 22 هاتُور قبطى ، 1 كانُون أوّل رُومى ، 16 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ياناس إختشو على دَمّكُو بَأه ورُوحُو إتجوّزُو)-حاضر يابيه حَرُوح أتجوّز.(حسين فهمى من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*إيتّو فَحل الشّتَاء

شهر ديسمبر أو دِيسِيمْ ويعنى الرّقم عشرة فى التقويم الرّومانى القديم قبل إضافة شهرىْ يناير وفبرايرلاحقاً فى التقويم الجُورجى الحديث، يعادله بالرّومية - السّريانية الإسم كانون الأول ، لم يَرِدْ هذا اللفظ لا فى البَابليّة ولا العبرانيّة أو حتى النّبطية القديمة ، إسمه فى البابلية (إيتو- آبّا - أودّا) ويعنى شهر هطول الأمطار وكرّسوه لشخصية تُسمى بِيسُوكال مبعوث عشتار الذى يبكى/الأمطار طوال أشهرالشتاء بسبب مقتل زوجها تمّوز ، إختلف الباحثون فى أصل كلمة كانون فالبعض ذكرأنها تعنى الغَرْز/الغرق/الأرض المُوحِلة بسبب الأمطار و رَخَاوَة التربة، آخرون ذكرو أنها تعنى الشتاء ، بينما كنعان ذكرو أنها تعنى كُنْ بمعنى الثبوت لأنه شهر ثابت فيه هطول الأمطار أو بسبب ثبوت الإنسان فى منزله خوفاً من البرد حيث يُسمى كانون فى لبنان بفحْل الشتاء لأنه يُغرق الأرض تماماً بأمطاره الغزيرة.





التفسير الأقرب للصحة هو أن كانون بابلية سُومريّة تعنى الإناء الذى يوضع فيه الجَمْر للتدفئة أو للطبخ رمزاً للرغبة فى التقرّب من الكانون للتدفئة بسبب برد الشتاء ففيه يحدث الإنقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر وتكون ذروة برودة الشتاء ، لا تزال كلمة كانُون مُتداولة عند المصريين فى الرّيف المصرى ولن نُفاجأ إن وجدنا أنّ أصل الكلمة مصرى فرعونى بحت فبعد أسبوع من اليوم بمشيئة الله تَعَالى يحل الشهر الفرعونى كهيك (كَا-حرْ-كا) ويعنى جسدٌ مع جسد وهو بمثابة مُوسم التزاوج أو مهرجان الزواج عند قدماء المصريين ورُبّما تمّ إختيار ذروة الشتاء ليكون شهراً للزواج بسبب طول ساعات الليل فيكون النشاط الزّوجى مُعضّداً ، ولاعيْبَ فى ذلك طالما بالحلال.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام وشامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(1 ديسمبر) عطارد يأخذ زمام المبادرة لهذا الشهر بانتقاله للقوس فى التاسعة و 51 دقيقة ليلاً ،التجهيز للدراسات العليا وأداء الإمتحانات المدرسية بتركيز كبير، كما أن الفرصة مُرتفعة لآخرين لتجهيز المُستندات المطلوبة للهجرة لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة.





(14 ديسمبر) ولادة الهلال الجديد فى السّادسة و16 دقيقة مساءً فى برج القوس ، جهّز نفسك لنيْل الدرجات العلمية العليا بتفوق ، أو تساهيل فى إستخراج مُستندات هجرتك للأراضى البعيدة ، إنهاء صفات سيّئة والبدء بالتزامك الأخلاقى من جديد.





(15 ديسمبر) الزهرة تنتقل للقوس فى السادسة و21 دقيقة مساءً ، رُبّما توفرت الفرصة للبعض للفوز بعروس من كريمة المُجتمع تتميّز بالقِيَم الرّوحية الراقية والمستوى الإجتماعى أو العلمى المرتفع ، أو الإنتقال لعتبة سكن جديد فى منطقة سكنية راقية.





(21 ديسمبر) الشمس تنتقل لبرج الجدى فى الثانية عشرة ودقيقتان ظهراً موعد الإنقلاب الشتوى والشمس فى أضعف نقطة لها على مدار السنة ، مهما كنت بسيط الشأن فى مهنتك فالتزامك بالقوانين يجعلك قوياً فى مُواجهة الآخرين ، كما أن الحذر والصبر والتأنّى صفات مُفيدة لإنقاذك من خسارة مادية أو معنوية كبيرة ، هذا ليس وقت القرارات الفُجائية أو المُتسرّعة.

(30 ديسمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى برج السّرطان فى الخامسة و28 دقيقة فجراً ، تحت هذا البدر الميمُون فطفرة حنان بانتظارك ، الحنان والعطف على أسرتك وعلى الفقراء والمُحتاجين والأيتام ، الحيوانات الضعيفة فى البرد القارس وحتى النباتات ، كلهم لهم نصيب من إهتمامك ورعايتك ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الثور: لا تقبل وظيفة أو مُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضعك لإصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّرعليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج الجوزاء: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج السّرطان: أحد الأخطاء التى قمت بارتكابها فى حق أحدهم فى الماضى قد تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج العذراء: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليس عاطفة الغضب، أوالشهوة.





برج الميزان: إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق أو مستند فى العمل دون فحص فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.





برج العقرب: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى بمناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج القوس: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ، لا تضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس ، بعيداً عن مشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج الدّلو: تقبّل المرونة وحل وَسَط يّرضى الطرفيْن ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.



