إيفرتون يطلب نجم برشلونة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق لإيفرتون، للتعاقد مع نجم برشلونة، لتعزيز صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أنشيلوتي مهتم بخدمات قلب الدفاع الفرنسي كثير الإصابات صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، حيث يريد المدرب المخضرم تعزيز دفاعه لنهاية الموسم".

وأضافت:"طالب أنشيلوتي من إدارة إيفرتون الحصول على بعض التدعيمات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق هدفه بالتواجد في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل".

وواصل:" أنه بالرغم من أن أومتيتي لم يظهر بعد هذا الموسم بسبب الإصابة، إلا أن أنشيلوتي يأمل في عودة اللاعب قريبًا واستعادته لمستواه".

وأختتم:"لم يحدث أي اتصالات بين الطرفين حتي الآن، إلا أنها قد تجرى قريبًا لاسيما وأن إيفرتون يريد ضم أومتيتي في الميركاتو الشتوي".

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