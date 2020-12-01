آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن مسئولي الأهلي قاموا بزيادة عرضهم من أجل التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأشارت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية إلى أن سيرينو يعتبر أحد أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي منذ فترة طويلة ولكن ازداد الأمر بعد التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز السابق.





وألمحت الصحيفة الجنوب أفريقية أن سيرينو أعلن منذ أيام عن رغبته في الرحيل عن صن داونز والانضمام إلى الأهلي من أجل الالتحاق بموسيماني مرة أخرى على الرغم من عدم توصل مسئولو الأهلي لأي اتفاق مع صن داونز.





وأفادت الصحيفة الجنوب أفريقية بأن الأهلي كان قد قدم عرضًا تبلغ مليون دولار ولكن تم رفضه على الفور من قبل مسئولي صن داونز الذين كانوا يرون العرض غير جديًا.





وأكدت الصحيفة الجنوب أفريقية أن الأهلي قام بزيادة عرضه إلى 2.25 مليون دولار وهو أقل أيضًا من السعر الذي يطلبه صن داونز والذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار وحتى الآن لم يرد مسئولو الفريق الجنوب أفريقي على العرض الجديد.



