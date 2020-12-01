تصريحات لابورتا بعد ترشحه لرئاسة نادي برشلونة

علق خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني على موقفه من التعاقد مع كلا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى عودة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في حالة فوزه في الإنتخابات.





وعن موقفه من التعاقد مع الثنائي مبابي وهالاند، قال لابورتا في مؤتمر إعلانه الترشح لإنتخابات برشلونة الإسباني : "كلاهما رائعين لكن قبل التعاقد معهما علينا النظر أولاً داخل النادي والتحدث عن صفقات خارج النادي سيكون قلة إحترام للاعبين حاليًا" .





وعن عودة جوارديولا، قال لابورتا: "جوارديولا صديقي، أخبرته إذا كنت سعيدًا في المان سيتي فتهانينًا هذا ما يجب أن يفعله لكن بالتأكيد جميعنا نريده أن يعود مرة أخرى إلى برشلونة، يمكننا الفوز مع جوارديولا مرة أخرى".





وعن عودة تشافي لقيادة الفريق، علق لابورتا قائلاً: "أنا أقدره، إنه لاعب عاصرته كرئيس ويجب أن يكون مرجع للاماسيا مثل المرآة التي يُنظر إليها، يومًا ما ستحقق رغباته في برشلونة لكننا حتى الآن لم نتحدث" .





وعن مستقبل رونالد كومان، قال لابورتا: "كل من ينصحني في مجال كرة القدم يقول لي بأن علينا إعطاء كومان الفرصة، إنه مدرب كبير" .





وعن ميسي، علق لابورتا قائلاً: "أعرف بأن ميسي كان يرغب في الرحيل في الصيف الماضي لأنه شعر بخيبة أمل كبيرة، أعرف ميسي جيداً، فهو يُحب برشلونة وأنا قادر على التحدث معه في الوقت المُناسب لإتخاذ القرار المُناسب" .





وأضاف: "بالتأكيد ميسي دائمًا يمتلك عروض من أندية أخرى، في 2006 موراتي رئيس إنتر ميلان عرض 250 مليون يورو لضمه وقُلت له لا ومن بعدها حصلت على التقدير المُناسب من قبل عائلة ميسي" .





وتابع: "ميسي لم ولن يهتم بالمال أبدًا، هو يعرفني، بمشروع رياضي جيد سوف يبقى في برشلونة" .





وأردف قائلاً :"تاريخ برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا كانت ناجحة لكن في السنوات الأخيرة رأينا عكس ذلك، نحن بحاجة لإتخاذ قرارات تجعلنا في قمة العالم" .





واختتم لابورتا تصريحاته قائلاً: "أريد أن يحظى برشلونة بالحب والإحترام مرة أخرى وأن نتمكن معًا من لمس المجد ومواصلة صُنع التاريخ" .



