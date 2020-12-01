ميدو يشيد بأمير مرتضى ويؤكد: ليس من الضروري أن يكون المسئول الناجح لاعب سابق

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقرار اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة أحمد البكري، بتعيين الثلاثي أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لإدارة شئون فريق الكرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت عن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وتعيين لجنة مؤقتة.

وتابع، "ليس من الضروري أن يكون مسئول الكرة لاعب سابق ليكون ناجحا، والدليل نجاح أمير مرتضي مع نادي الزمالك، والذي أُعطيه تقييم يصل لـ8 من 10، علي الرغم من أنه كانت التجربة الأولى له في مجال كرة القدم".

وواصل، "لابد أن يتم الاستفادة من أمير مرتضى منصور في المستقبل، لصالح الزمالك، حتى وإن لم يكن والده رئيسًا للنادي، أمير شخص ناجح واستطاع أن يبني علاقة طيبة جدًا مع جميع اللاعبين".

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