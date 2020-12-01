أشرف قاسم يكشف موقف الزمالك من التعاقد مع أمير عادل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن لم يتردد أحد في لجنة الكرم بالموافقة على التواجد بالنادي. 

وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يتردد احد منا ف الموافقة على التواجد داخل الزمالك مرة اخرى".

وأكمل: "تم قيد 29 لاعبا تم قيدهم، كما تم قيد الأربع حراس، ومصلحة النادي رقم 1 بالنسبة لنا".

وتابع: "لدينا مهمة الفترة القادمة ونحاول توفيرها وهي مستحقات اللاعبين، وبالنسبة لي شخصيا طلبت توفير مقدمات العقود والمستحقات المتأخرة، كما طلب من الاداريين تحضير مستحقات كل لاعب للفريق ماله وما عليه".

وأردف: "سأتعامل الفترة القادمة اعلاميا بكل وضوح، إذا كان هناك مشكلة لن أنكرها".

وأتم: "سنحدد مصير امير عادل بعد مواجهة طلائع الجيش والتعاقد معه من عدمه سيكون بقرار من باتشيكو".



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