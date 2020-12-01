إطلالة رانيا يوسف في عيد ميلادها (صورة)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها  بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف، خلال الصورة بفستان أبيض، فيما عبر معجبوها عن إعجابهم الشديد.

وبادر جمهور رانيا يوسف، بتهنئتها بعيد ميلادها متمنين لها الشفاء العاجل.

وتشارك الفنانة رانيا يوسف والفنان بيومي فؤاد خلال أحداث الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة"، حيث بظهران خلال الأحداث كضيوف شرف.

والمسلسل أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا.


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