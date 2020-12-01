شادي محمد: بطولة دوري أبطال إفريقيا وجاءت فى وقتها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن بطولة دوري أبطال أفريقيا هامة للغاية وجاءت فى وقتها للقلعة الحمراء بعد غياب سبع سنوات.

وقال شادي فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "البطولة جاءت فى وقتها لجماهير النادي الأهلي خاصة لأنها للمرة الاولى فى التاريخ أن تواجه الزمالك فى المباراة النهائية".

وأضاف: "مبروك لكل الأهلاوية بطولة أفريقيا ويجب التركيز فى التحديات المقبلة من كأس السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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