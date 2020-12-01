عادل حمودة: أوباما انتقد الأمن المصري في كتابه الجديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في كتابه "أرض الميعاد" انتقد الأمن المصري عام 2009، مشيرًا إلى أنه تحدث عن خلو شوارع القاهرة إلا من رجال الأمن أثناء زيارته لإلقاء خطابه الشهير في جامعة القاهرة.

وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا التأمين كان طبيعيًا حفاظًا على حياته، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض في أول رحلة للرئيس الراحل حسني مبارك  أخلى جميع الشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض خوفًا على حياة مبارك بعد وصول تهديدات باغتياله من مجموعة عمر عبدالرحمن.

وأشار إلى أن مسألة الأمن بالنسبة لتأمين الشخصيات العامة لا تفرق بين دولة مثل مصر ودولة مثل الولايات المتحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بأي تهديد لهذه الشخصيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارك عادل حمودة بوابة الفجر الفجر أوباما

أخبار تهمك

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ نصف ساعة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عادل حمودة يكشف سبب رفضه نشر كتاب سياسي عن عهد مبارك رغم كتابته 4 مرات (فيديو)

باراك أوباما ينعي وفاة تشادويك بوسمان

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم

عادل حمودة يكتب: أوباما «لبسنا العمة» فى القاهرة وباع لنا «الترام» فى واشنطن

عادل حمودة: كتاب "أرض الميعاد" لأوباما لم يأت بأي جديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!