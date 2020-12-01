عادل حمودة: أوباما انتقد الأمن المصري في كتابه الجديد

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في كتابه "أرض الميعاد" انتقد الأمن المصري عام 2009، مشيرًا إلى أنه تحدث عن خلو شوارع القاهرة إلا من رجال الأمن أثناء زيارته لإلقاء خطابه الشهير في جامعة القاهرة.





وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا التأمين كان طبيعيًا حفاظًا على حياته، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض في أول رحلة للرئيس الراحل حسني مبارك أخلى جميع الشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض خوفًا على حياة مبارك بعد وصول تهديدات باغتياله من مجموعة عمر عبدالرحمن.



