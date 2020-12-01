رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الفنان علي ربيع، إنه يعتبر المطرب الكبير محمد منير بمثابة ملك  حقييقي حيث يحب الاستناع إلى أغنياته ويعشقها.

وكشف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي" عن رد فعل منير على تقليده له، قائلًا: " الكينج فرحان جدًا إني قلدته، كمان نصحني باختيار النص والمواضيع

يذكر أن الكينج محمد منير، يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أنا رايق"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "أنا رايق"، من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، توزيع أسامه الهندي.

ويعمل الكينج محمد منير، على الاستماع لعدد كبير من الأغاني في هذه الفترة لرغبته في طرح عدد من الأغاني على شكل"سينجل" على فترات متقاربة خلال الفترة المُقبلة.

أخبار تهمك

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل أليو بادجي عن الانتقال لنادي أميان الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ ربع ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!