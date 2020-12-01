رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

قال الفنان علي ربيع، إنه يعتبر المطرب الكبير محمد منير بمثابة ملك حقييقي حيث يحب الاستناع إلى أغنياته ويعشقها.





وكشف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي" عن رد فعل منير على تقليده له، قائلًا: " الكينج فرحان جدًا إني قلدته، كمان نصحني باختيار النص والمواضيع





يذكر أن الكينج محمد منير، يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أنا رايق"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.





أغنية "أنا رايق"، من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، توزيع أسامه الهندي.





ويعمل الكينج محمد منير، على الاستماع لعدد كبير من الأغاني في هذه الفترة لرغبته في طرح عدد من الأغاني على شكل"سينجل" على فترات متقاربة خلال الفترة المُقبلة.