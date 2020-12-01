شاهد.. "التخطيط": خطوات جادة لمواجهة الزيادة السكانية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن هناك خطوات جادة من الدولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضافت "تواضروس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن إدارة الدولة للملف السكاني يعتمد على ضبط النمو السكان لدى المواطنين وتحقيق تغير ثقافي.

وأشارت إلى أن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لها دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية، متابعة: "نحن ضد لفظ تحديد النسل، ولكن نستهدف تنظيم النسل".

في سياق منفصل، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية. 

وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتتضمن خطة العام الحالي عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الـمُنخفِض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة وتحسين الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال الـمرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء الـمالية على الـموازنة العامة للدولة.

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وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضبط النمو السكاني بوابة الفجر الفجر

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