عمرو أديب يكشف بشرى سارة عن لقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه في غضون 10 أيام سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا متاح للعالم، حيث تقدمت شركة موديرنا الأمريكية للجهات المختصة باللقاح. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تم بدء شحن كميات من اللقاح من أوروبا إلى شيكاغو، معلقا: "اللقاحات بدأت في التواجد.. في 4 لقاحات ستتوفر الفترة المقبلة"، متوقعا أنه بحلول شهر إبريل المقبل سيكون هناك أعداد من المواطنين على مستوى العالم تم تطعيمهم، وقد يصل نسبتهم إلى 50%.

وأكد الإعلامي، أنه ليس أمامنا غير الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى يتوفر لدينا اللقاح، مضيفا: "في ناس لحد دلوقتي مصممة تسلم بالإيد، وتبوس.. إحنا في وباء، حاجات تافهة تعمل مآسي".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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