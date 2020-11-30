محمد شرقاوي مديرا لـ"المواجهة والتجوال "

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تعيين المخرج محمد شرقاوي مشرفا على فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح.

و قد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بتولي المخرج محمد شرقاوي مهمة ادارة فرقة مسرح المواجهة والتجوال التي ساهمت وبقوة في تحقيق العدالة الثقافية وان تصل عروض البيت الفني لاقصى المناطق بعدا عن القاهرة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرات المخرج محمد الشرقاوي وافكاره وخططه المستقبلية للفرقة.

جدير بالذكر أن المخرج محمد شرقاوي كان قد تولى الاشراف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح عامي ٢٠١٨،٢٠١٩، وهي الشعبة التي تحولت لفرقة مسرح المواجهة والتجوال بعد ذلك، وسافرت من خلالها عروض البيت الفني للمسرح الى عدد كبير من القرى والنجوع والمدن الحدودية، كان أهمها طور سيناء وحلايب وشلاتين.

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