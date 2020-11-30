tamwin | رابط موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:06 م
رابط موقع دعم مصر
رابط موقع دعم مصر
Advertisements
tamwin | رابط موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف

أطلق موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة تتيح استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد إلكترونيا، لجميع المواطنين حيث يسمح لهم تسجيل بياناتهم التي تتضمن رَقَم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التي تم إصدارها فيها والضغط على خانة الدخول، ونستعرض لكم قرائنا الأعزاء في بوابة الفجر الإلكترونية رابط موقع دعم مصر لدخول إليه واستخراج بدل فاقد أو تآلف.

موقع دعم مصر tamwin.com

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنفيذ استراتيجية جديدة لتمكين الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم وذلك في خطوة جديدة ضمن التحول الرقمي الشامل للجمهورية، وأكد المصيلحي أنه الدولة تعمل بجهد لتطوير كافة الخدمات الموجودة على موقع دعم مصر لتسهيل على المواطن اجراء خدماته دون تعقيد وبشكل صحيح وميسر، وذلك بإضافة خدمات جديدة لم تكن موجودة مسبقا كالنقل من محافظة الى محافظة أخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت توجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

والجدير بالذكر أنه تم زيادة مستوى الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر وذلك من خلال تخصيص رقم سري لمرة واحدة لكل طلب لتأكد أن المواطن صاحب البطاقة هو مَن يقوم بطلب خدماته.​​​​​​​

رابط موقع دعم مصر استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

لدخول على موقع دعم مصر واستخراج بطاقة تموين بدل تالف "اضغط هنا".

tamwin | رابط موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رابط موقع دعم مصر بدل تالف التموين استخراج بدل فاقد من التموين

أخبار تهمك

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق لمصر المقاصة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ يوم

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نائب رئيس لجنة الزمالك: سيتم انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"البطاقة ضاعت".. 5 خطوات لاستخراج البطاقات التموينية المفقودة أوالتالفة

"لاستخراج بدل فاقد".. 5 خطوات عليك اتباعها عند فقدان البطاقة التموينية

daam misrالآن موقع إدارة دعم مصر الرسمي لتحديث بيانات بطاقات التموين www.tamwin.com.eg طريقة خطوات استخراج بدل فافد وتالف للبطاقة الذكية

أبرزها إصدار البطاقات التالفة والضائعة عبر موقع دعم مصر.. قرارات مهمة من وزارة التموين بشأن فيروس كورونا

"التموين" تتيح 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر .. تعرف عليهم

التموين: نسعى لتخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 20%

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

09:16 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:52 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!