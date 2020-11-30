الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق لمصر المقاصة

وافق نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق 1999 يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم، بالإضافة إلى الموافقة على إعارة يوسف أسامة نبية لاعب فريق الناشئين مواليد 2000 بالنادي إلى نادي أسوان.





وتضمن العقد بين نادي الزمالك وناديي مصر المقاصة وأسوان الاتفاق الحصول على مبلغ 200 ألف جنية في حالة مشاركة أي لاعب من الثلاثي في مواجهة الزمالك خلال المواجهات المحلية والعربية والقارية، وكذلك المباريات الودية.



