مأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:26 م
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة
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مأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر

اكتشف علماء بجامعة توفتس الأميركية، أن هناك مأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر، حيث أفاد موقع MedcalXpress بأن هناك دراسة استمرت 13 سنة منذ عام 1992 وحتى عام 2015م، وشملت عينة من 2622 من الأشخاص المسنين، بمتوسط أعمار 74 عامًا، وتم أخذ عينة من دم المشتركين لتحديد مستوى الأحماض ولا سيما حمضي إيكوسابنتانويك و دوكوسابنتانيويك الذي وجدوا أن لهما تأثير كبير على تاخير الشيخوخة والتقليل من أخطارها والأمراض المصاحبة لها.

مأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر

وانتهت الدراسة إلى أن المأكولات البحرية تطيل العمر وتقي من المبكر، لاحتوائها على الأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة، بما فيها أحماض (الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهكساينويك ودوكوسابينتانيويك وألفالينولينيك)، وهي موجودة أيضًا في المكسرات والبذور، والخضروات الخضراء.

المأكولات البحرية تؤخر الشيخوخة

كما استنتج العلماء من خلال الدراسة الطويلة التي أجريت على شريحة كبيرة من المسنين الطاعنين في السنن وبعد استغراق سنوات عدة أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة، يؤخر الشيخوخة والامراض المصاحبة لها بنسبة تتراوح بين 18% إلى 24%، ونحن من خلال الموقع ننصح الجميع بتناول المأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات والخضروات بشكل دائم .

أنواع أخرى من الأطعمة تطيل العمر

الهليون.
الأفوكادو.
الريحان.
التوت البري.
الشوكولاته الداكنة.
الثوم.
الشاي الأخضر.
العنب.
الخرشوف.
الكيوي.
الجبنة.

أطعمة أخرى توخر الشيخوخة وتقي من الموت المبكر

من المنتجات الطبيعية التي ينصح بتناولها لفوائدها الجمعة : (الطماطم – الصوجة – الطحالب المجففة – الفطر – الخضار المجفف – الكرنب – الجزر – بذور الشمر (الينسون) – مشتقات الحبوب والخبز الكامل الدسم – الشاي الأخضر –  الفواكه – الثوم – القرع – الفراولة – الرمان )، حيث تقلل من  خطر السرطان بنسبة 25 في المئة الى 60 في المئة .

أغذية تعزز مناعة الجسم

الثوم:
لاحتواءه على مركبات الكبريت مثل الأليسين.

الحمضيات:
لأنها غنية بفتامين c ومن أهمهما الجريب فروت، البرتقال، اليوسفي، الليمون.

البروكلي والسبانخ:
لاحتوائها على الفيتامينات A ،C و E، فضلًا عن مضادات الأكسدة والألياف.

الفلفل الأحمر:
لأنه غني بفيتامين (ج)، ومصدر رئيسي للبيتا كاروتين.

مأكولات تطيل العمر وتقي من الموت المبكر

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