رئيس هيئة قناة السويس يفجر مفاجأة عن العائد مع أزمة كورونا

Advertisements

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن التي مرت من قناة السويس هذا العام أكبر من العام الماضي بزيادة تقدر 1.25% رغمأزمة كورونا، والعائد من الدولار خلال شهر نوفمبر وصل لـ487 مليون دولار بزيادة 2.1%، اما الحمولة فوصلت في شهر نوفمبر لـ101مليون طن.



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حركة التجارة بدأت تعود مرة أخرى لطبيعتها والعائد بالدولار في زيادة، مشيرة إلى أن قناة السويس بخير وتقدم كل جديد بإذن الله



وأشار إلى أن القناة الجديدة أدت لمرور سفن عملاقة بغاطس لم يحدث في السابق، لافتَا إلى أن قناة السويس دائمًا ما تدرس فكرة أي قناة بديلة أو أي خطوط أنابيب بديلة، ودائمًا المقارنة تكون دائمًا لقناة السويس، معقبًا: "قناة السويس خارج أي منافسة بحمد الله".

