"أرابتك القابضة" تطلب من المحكمة المختصة إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
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قررت شركة أرابتك القابضة /"أرابتك" أو "الشركة"/ في اجتماع للجمعية العمومية اليوم أنها ستقوم في أقرب وقت ممكن بتقديم طلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.

واضافت انه تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 30 سبتمبر الماضي .

وقررت الجمعية أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إعسار رسمية وأنه بات من مصلحة أصحاب المصلحة في الشركة أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس /شريطة موافقة المحكمة/ في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت الشركة " ونظرا لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء ذ م م وشركة أرابتك للإنشاءات ذ م م والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ م م وشركة أرابتك بريكاست ذ م م /يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة/ تحت التصفية في نفس الوقت".

ولفتت الى انه لن يتم في الوقت الحالي تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات الأخرى التابعة للشركة وإلى حين تعيين وكيل إعسار ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة وبذل محاولات بقدر المستطاع لتجنب إخضاع هذه الشركات التابعة لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار.

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