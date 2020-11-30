والدة زوجة سفاح الجيزة: لا أجزم بوفاة ابنتي لأن مفيش جثة (فيديو)

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قالت والدة نادين، أحد ضحايا زوجة المتهم القذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، ووالدة فاطمة الزهراء، إنه لا يمكن أن أجزم بوفاة ابنتي، فلا بد أن يكون هناك جثة ودليل، مشيرة إلى أنه منذ شهر أكتوبر 2016 لا تعرف شيء عن قذافي، ولا تعرف أي شيء يحدث حولها.



وأضافت "الزهراء"، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن نادين لديها بنتين وسافرت إلى الغردقة ثم من الغردقة إلى الإسكندرية ثم على الأردن لتصوير إعلانات، وكان معها مخرج سوري، وسافرت في 13 مارس 2015، وزواج اختها فاطمة الزهراء من قذافي كان في 30 مارس 2015، وبالتالي لم تحضر نادين زواج شقيقتها.



وأوضحت والدة نادين أنه بعد ما سافرت كانت تكلمني، وآخر مكالمة بيني وبينها كانت منذ عامين، وكانت تقول لي أنها مشغولة وتعبانة، مستطردة: "الناس كلها تعرف إن بنتي ماتت وأنا لا أعرف ولا أعرف جثة بنتي".



