أبيض وأسود.. سهر الصايغ بإطلالة كاجوال على إنستجرام

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت سهر الصايغ في الصورة بإطلالة كاجول ببنطلون جينز وبلوزة سوداء، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر عادية وأضافت نظارة شمسية، واستخدمت تأثيرات الأبيض والأسود على الصورة لتعطيها بعض من الكلاسيكية.

وحصلت سهر الصايغ مؤخرا على جائزة الجمهور من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، وسط حضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وتشارك الفنانة "سهر الصايغ" في عمل مسرحي وهو " المتفائل"، وتعرض أيام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءً. والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فيها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

وشاركت ايضا في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.




أبيض وأسود.. سهر الصايغ بإطلالة كاجوال على إنستجرام
أبيض وأسود.. سهر الصايغ بإطلالة كاجوال على إنستجرام

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