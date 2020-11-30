الاتحاد الإماراتي يعلن انهاء تعاقده مع لويس بينتو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع الكولومبي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الأول، بعد خمسة أشهر من توليه المهمة.

وقال يوسف حسين رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الاتحاد أنهى عقد بينتو الذي كان من المفترض أن يقود الفريق فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأضاف حسين :"لم تكن هناك مشاكل تتطلب تدخلنا كما تردد في الفترة الاخيرة ولكن المدرب كان يحتاج لوقت أطول لمزيد من العمل، وبالتالي العمل لوقت قصير وتحت ضغوط هائلة، يخلق حالة من التوتر، وقمنا بعمل تقييم للوضع كلجنة للمنتخبات وكجهاز فني ورأينا أن انتهاء العلاقة بشكل ودي سيكون أفضل الحالات".

وأضاف :"بينتو مدرب له تاريخ مميز مع منتخب كوستاريكا وله نجاحات كبيرة ووقع الاختيار عليه لكن أعترف أننا لم نوفق في التعاقد معه وربما حساباتنا لم تكن دقيقة لكن كان لابد من تصحيح المسار وهو ما قمنا به في الوقت الراهن وسيتم منح الفرص للاعبين والمدرب الجديد سيكون من الذين قاموا بالتدريب في الدوري الاماراتي ونتمنى أن يتقبل الشارع الكروي الإماراتي الوضع ويساعدنا في بناء المرحلة القادمة وكاتحاد نتحمل المسؤولية كاملة عما حدث ويحدث".

من جانبه أكد بينتو خلال المؤتمر الصحفي، أنه كان يهدف لتقديم الكثير لكرة القدم الإماراتية، لكنه لم يوفق لأسباب عديدة كان أهمها فترة التوقف الطويلة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف أن فترة العمل كانت قصيرة ومضغوطة للغاية، خاصة مع موقف المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، مؤكدا أن كل تلك الظروف حالت دون نجاحه في تقديم شيء جديد للكرة الإماراتية.

وأضاف :"حاولت تعويض مستوى بعض اللاعبين عبر زيادة جرعة التدريبات، لذلك تاثرت طريقة عملي مع بعضهم، وتوقف الدوري اثر على مستوى بعض الدوليين، مثلما حدث في أغلب دول العالم وأشكر الاتحاد الاماراتي على هذه الفترة القصيرة، ولم يكن هناك أي تدخل في عملي لكنني واجهت بعض الظروف التي أجبرتني على أن أغير من طريقتي".

وكانت صحيفة "البيان" الإمارتية قد ذكرت صباح اليوم الاثنين، أن الهولندي هينك تن كات المدير الفني السابق للجزيرة والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الأسبق للعين مرشحان لتدريب الفريق خلفا لبينتو.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام.

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